Braga diz que denúncias que originaram buscas "não têm fundamento"

O clube de Braga considera que as denúncias anónimas que estiveram na base das buscas realizadas esta quarta-feira pela Polícia Judiciária à SAD 'arsenalista' "não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade".

"O Sporting de Braga confirma que recebeu, nesta terça-feira, no Estádio Municipal de Braga, elementos da Polícia Judiciária, os quais solicitaram acesso a documentação no âmbito de uma denúncia anónima", começa por referir num comunicado publicado no seu sítio oficial na internet.

O clube liderado por António Salvador frisou que, "apesar de entender, de forma veemente, que estas denúncias não têm fundamento nem qualquer tipo de credibilidade, o Sporting de Braga prestou toda a informação requerida, conforme a postura altamente colaborante que sempre teve perante as autoridades".

"O Sporting de Braga e os seus responsáveis estarão sempre disponíveis para ceder toda a documentação e informação necessária, cientes de que a mesma é perentória quanto ao detalhe de cada operação realizada", acrescentou, notando a concluir que, "no âmbito destas diligências, nem clube, nem SAD, nem qualquer um dos seus responsáveis foram constituídos arguidos".