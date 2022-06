Botafogo vence e deixa zona de despromoção do Brasileirão

O Botafogo, treinado pelo português Luís Castro, interrompeu esta quinta-feira uma série de cinco derrotas consecutivas no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o São Paulo (1-0), deixando os lugares de despromoção.

Após uma semana complicada, com uma invasão de adeptos ao centro de treinos, o conjunto carioca regressou aos triunfos - não vencia há seis jogos -, graças a um golo de Kayque, aos 61 minutos do jogo da 12.ª jornada do Brasileirão.

Com o quarto triunfo na prova, o Botafogo subiu ao 13.º lugar, com 15 pontos, enquanto o São Paulo caiu para o quinto posto, com 18, a quatro do líder Palmeiras, de Abel Ferreira e que ainda se pode isolar na liderança, caso vença em casa, esta quinta-feira, o Atlético Goainense.

Na segunda posição, com os mesmos pontos do Palmeiras está o Corinthians, de Vítor Pereira, que empatou na quarta-feira em casa do Athetico Paranaense.