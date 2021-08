"Born in The USA". Filha de Bruce Springsteen ganha medalha no hipismo

Jessica Springsteen, filha da lenda do rock Bruce Springsteen, ganhou este sábado a medalha de prata na competição por equipas de salto equestre, com os Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Após a deceção no evento individual, quando não conseguiu classificar-se para a final com o seu cavalo Don Juan van de Donkhoeve, a jovem de 29 anos contribuiu para a medalha de prata conquistada pelos EUA , que perderam apenas para a Suécia, após desempate, na final por equipas. A Bélgica ganhou o bronze.

Agora vou me referir ao meu ídolo Bruce Springsteen sempre com o aposto "pai da medalhista olímpica Jessica Springsteen" https://t.co/MVtObL4elU - Rafael Monteiro (@r_afaelmonteiro) August 7, 2021

No final, Springsteen mostrou-se feliz pela primeira medalha olímpica e confessou já ter feito "uma chamada de vídeo muito rápida" com sua família em casa. Questionada sobre a reação do cantor norte-americano, autor de êxitos como Born In The USA ou Dancing in The Dark, entre dezenas de outros, Jessica afirmou: "Eles estavam todos a gritanr, acho que não entendemos nada uns dos outros". "Vi que tinha o equipamento dos EUA e houve muitos gritos. Não consegui ver muita coisa, mas sei que eles estão muito animados."

Não foram os únicos a celebrar o sucesso de Springsteen. Stevie Van Zandt, membro da E Street Band de Bruce Springsteen, recorreu ao Twitter para festejar a filha do "chefe": "É a primeira Olimpíada dela! Absolutamente incrível! Ela trabalhou duro muitos anos".

Congradulations Jesse Springsteen and Team USA! Silver Fucking Medal Baby! Amazing! A second and a half from Gold! And congratulations to Sweden. Fantastic riding all around. - Stevie Van Zandt (@StevieVanZandt) August 7, 2021

Springsteen não é a primeira competidora com pais famosos a competir no hipismo dos Jogos Olímpicos.

Nos Jogos de Montreal, em 1976, a princesa Ana, filha da rainha Isabel II, representou a Grã-Bretanha. E a filha de Ana, Zara Tindall, saltou em Londres em 2012, ganhando uma medalha de prata.