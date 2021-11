Fernando Santos anuncia Bernardo Silva fora do jogo com a Rep. Irlanda

Fernando Santos não conta com Bernardo Silva para o jogo com a Rep. Irlanda (quinta-feira, às 19.45, RTP1) da penúltima jornada de qualificação para o Mundial 2022. O jogador do Manchester City nem subiu ao relvado no treino desta quarta-feira e não viajará para Dublin, mas poderá ser opção para o jogo com a Sérvia no domingo.

"Ele tem muitos jogos em cima e chegou muito cansado e queixoso. Não podia treinar. O Bernardo está a recuperar bem e acreditamos que estará em condições de jogar aqui com a Sérvia. Ele nem vai viajar connosco. Não faz nenhum sentido viajar a partir do momento em que não está a 100%", revelou o selecionador nacional.

Santos terá de fazer uma gestão ponderada da equipa, tendo em conta que tem seis jogadores em risco de exclusão se virem um cartão amarelo. "O jogo mais importante é com a Irlanda. Tenho confiança em todos os jogadores. Mais do que levar ou não amarelo, há que pensar também naquilo que é a forma de estar em campo. Vão para dar tudo, para disputar cada lance, mas quando sabes que um amarelo te impede de estar no próximo jogo, isso pode condicionar-te de alguma forma. Vou analisar bem. Vamos colocar uma equipa forte."

O técnico nacional espera "um jogo duro", frente a um adversário que provou em Portugal que é uma equipa competitiva: "É embalada pelo público, nunca sai do jogo, nunca se entrega. Luta muito e sabe jogar, mostrou-o cá. Tenta procurar jogar em ataque organizado e quando não consegue tem como alternativa o ataque à profundidade." E forte nas bolas paradas, daí que o treinador tenha admitido que treinou lances de bola parada.

Se no meio há muitas opções, no lado esquerdo da defesa há um problema sério para resolver. Sem Raphael Guerreiro (ainda a recuperar de uma lesão) e Nuno Mendes (castigado) alguém terá de jogar adaptado. Será Diogo Dalot ou João Cancelo? "Vamos ver. Todos os laterais que estão aqui jogam tanto à direita como à esquerda", respondeu o treinador ciente de que o lateral citizen é um dos seis jogadores amarelados.

Cancelo tem jogado como lateral esquerdo no City e já leva cinco assistências e dois golos em 17 encontros esta época. Números que fazem dele "o melhor lateral do mundo".

Portugal está no segundo lugar do Grupo A, com 16 pontos, menos um ponto menos um jogo do que a líder Sérvia, o adversário do último jogo do apuramento. Só portugueses e sérvios têm possibilidades de se apurarem, uma vez que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da viagem ao Qatar.

Se vencer ou empatar em Dublin, a seleção fica a precisar de apenas um ponto frente à Sérvia para se qualificar diretamente. Se perder com os irlandeses ainda se pode apurar se vencer os sérvios no domingo no Estádio da Luz.