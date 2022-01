Benfiquista Everton com resultado positivo em teste antigénio

O futebolista brasileiro Everton teve um resultado positivo no teste antigénio de despistagem ao coronavírus, que provoca a doença covid-19, e deverá falhar o jogo com o Moreirense, no sábado, informou esta sexta-feira o Benfica, através do site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que Everton teve resultado positivo no teste antigénio covid-19 realizado no futebol profissional, aguardando agora pelo resultado do teste PCR", refere o clube da Luz, numa curta nota.

Caso o teste PCR confirme a infeção com o SARS-Cov2, o extremo brasileiro terá de ficar em isolamento durante sete dias, pelo que falhará o encontro com o Moreirense, no sábado, no Estádio da Luz, a contar para a 18.ª jornada da I Liga.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Everton é o nono jogador do plantel principal do Benfica a ficar infetado com o coronavírus nas últimas semanas, depois de Grimaldo, Svilar, Pizzi, Meite, Radonjic, Yaremchuk, Vlachodimos e Vertonghen, todos eles já recuperados e à disposição do treinador Nélson Veríssimo.