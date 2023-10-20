De calcanhar e voo picado, Benfica goleou o Lusitânia e passou sem sustos nos Açores

Sem sofrimento desnecessário ou sustos de última hora, o Benfica foi hoje aos Açores vencer o Lusitânia (4-1) do Campeonato de Portugal e seguir em frente na Taça de Portugal. No Estádio João Paulo II, em Angra do Heroísmo, Arthur Cabral (67 minutos) e Tiago Gouveia (88") estrearam-se a marcar pelos encarnados, num jogo em que João Mário (9") e Rafa (35") também faturaram..Desta vez, e ao contrário do que tinha acontecido nas duas últimas épocas - enfrentaram um prolongamento (Trofense em 2021) e um desempate por penáltis (Caldas, 2022) -, o campeão nacional resolveu o jogo no tempo regulamentar. Na ausência do capitão Otamendi - uma das seis baixas - foi João Mário a usar a braçadeira e a abrir o marcador bem cedo. E que momento! Aos nove minutos, Aursnes cruzou rasteiro e João Mário, de calcanhar, fez o 1-0..Arthur Cabral foi titular e teve uma excelente oportunidade para ampliar o marcador, mas mostrou-se algo desastrado na hora do remate. O segundo golo apareceu fruto da velocidade de Rafa, que servido por Chiquinho surgiu nas costas da defesa açoriana e só parou para festejar, depois de ver a bola entrar. Um golo que permitiu ao português ultrapassar Manniche e isolar-se no 30.º lugar dos melhores marcadores de sempre do clube com 76 golos..O Lusitânia tentou jogar curto, com a bola de pé para pé e foi deixando alguns avisos a Samuel Soares, que ontem assumiu a baliza encarnada. E aos 44" chegou mesmo ao golo. Aursnes fez uma falta dentro da área e chamado a marcar a grande penalidade Enzo Ferrara não falhou e reduziu a desvantagem para 2-1 antes do intervalo..Roger Schmidt mexeu na equipa para o segundo tempo com as entradas de Jurásek e Gonçalo Guedes, que se estreou esta época. Assim que entrou, o avançado testou logo a atenção de Diogo Sá na baliza e ainda teria dois golos anulados até ao fim do jogo..O terceiro golo encarnado tardava em aparecer. O temporal não dava tréguas e Arthur Cabral continuava com perdidas incríveis... até que acertou mesmo na baliza e se estreou a marcar ao oitavo jogo pelo Benfica. Aos 67", depois de um passe de Gonçalo Guedes, o brasileiro picou a bola por cima do guarda-redes e fez o 3-1, recebendo o carinho do abraço coletivo que revela todo o peso que lhe saiu das costas. Quem também se estreou a marcar foi o jovem Tiago Gouveia, dono do melhor golo da tarde aos 88 minutos. Pegou na bola depois do meio-campo, ultrapassou o seu adversário direto e picou a bola por cima do guarda-redes.."Estou feliz pelos golos do Arthur e do Tiago Gouveia, que se estrearam. Acho que é muito importante. O primeiro golo é o mais difícil por vezes. Teve de esperar um pouco e claro que havia essa pressão, mas é muito bom para a confiança dele [Arthur] e para nós. É um jogador muito bom, uma ótima pessoa e acho que vai dar-lhe motivação para o que aí vem", confessou no final Roger Schmidt, admitindo que o próximo jogo da Liga dos Campeões, com a Real Sociedad "é uma final" tendo em conta que o Benfica perdeu os dois primeiros jogos..Twittertwitter1715423956486750454.isaura.almeida@dn.pt