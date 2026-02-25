Benfica goleia e junta-se ao Sporting nos quartos de final da Youth League

O Benfica juntou-se esta quarta-feira, 25 de fevereiro, ao Sporting nos quartos de final da UEFA Youth League, ao golear, no Seixal, os neerlandeses do AZ Alkmaar por 6-2.Os encarnados vão agora defrontar o Inter Milão no dia 18 de março, em Itália, enquanto os leões, que na terça-feira venceram em casa dos alemães do Eintracht Frankfurt por 1-0 (autogolo do guarda-redes Siljevic), vão enfrentar também fora de casa o Real Madrid, que venceu o Chelsea, por 1-0.A equipa do Benfica não deu hipóteses ao AZ Alkmaar, pois ao intervalo já vencia por 4-1. Em grande destaque esteve o ponta-de-lança Francisco Silva, com três golos, tendo os outros remates certeiros pertencido a Jadon Umeh, Gonçalo Oliveira e Miguel Figueiredo.