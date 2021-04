Benfica goleia Barcelona e junta-se às outras equipas lusas na final four

No primeiro encontro do último dia, FC Porto e Óquei de Barcelos empataram 3-3, um resultado que garantiu aos 'dragões' a vitória no grupo A, ao somar quatro pontos, afastando os barcelenses, que somaram dois, e o Noia, um.

Numa partida em que a formação de Rui Neto esteve sempre em desvantagem, Rafa inaugurou o marcador aos nove minutos, Luís Querido empatou (10) de grande penalidade, e o 'bis' de Reinaldo Garcia (20 e 24) levou os 'portistas' a vantagem mínima para o intervalo, com golo de Zé Pedro (33) pelo meio.

O empate bastava aos portistas, enquanto só a vitória interessava aos barcelenses para chegarem à 'final four' - afastados da competição desde 2008/09 -, e no segundo tempo Miguel Rocha ainda devolveu a esperança aos barcelenses, aos 31 minutos, que foram impotentes perante a solidez defensiva da equipa de Guillem Cabestany.

Naquele que foi o melhor encontro do dia, o Sporting e a Oliveirense entraram no rinque sabendo que um empate bastava para assegurar a passagem à próxima fase da competição, mas as formações entraram com todo o gás e o marcador assinalava 3-2 a favor dos 'leões' nos primeiros seis minutos.

Os comandados por Paulo Pereira operaram a reviravolta no marcador antes dos 20 minutos, mas nos últimos cinco minutos da primeira, Gonzalo Romero e João Souto levaram a formação de Paulo Freitas em vantagem para o descanso, que foi ampliada por Ferran Font no início da segunda parte.

Porém, no minuto seguinte, o 'hat-trick' assinado por Marc Torra abriu novamente a possibilidade de apuramento para os oliveirenses, concretizada a cinco minutos do fim por Vítor Hugo, estabelecendo o resultado final em 6-6 e garantindo a passagem das duas equipas do grupo B que somaram quatro pontos, mas a Oliveirense venceu devido ao diferencial de golos, enquanto o Réus já tinha ficado fora da corrida.

A fechar o dia, o Benfica, a precisar apenas do empate, goleou o Barcelona por 6-2 e somou seis pontos no topo da classificação do grupo C, afastando os 'blaugrana' e o Liceo da Corunha que conquistaram apenas um ponto nos dois jogos.

Pedro Henriques foi figura chave ao impedir as cinco bolas paradas dos catalães, num encontro marcado pela eficácia das 'águias' no contra-ataque que se adiantaram no marcador logo no primeiro minuto, por Lucas Ordóñez, embora Sergi Panadero tenha marcado no minuto seguinte.

Porém, o golo de Diogo Rafael, aos 13 minutos, galvanizou os 'encarnados' para uma exibição sólida, que chegaram ao intervalo com uma vantagem de 3-1, e terminariam o golear os 'blaugrana' que contam com os internacionais portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes.

A 'final four', a ser disputada nos dias 15 e 16 de maio, vai opor o FC Porto à Oliveirense e protagoniza dérbi lisboeta entre o Benfica e o Sporting, atual detentor do trófeu.