Benfica continua sem convencer mas segue de vitória em vitória

O Benfica venceu este domingo, 31 de agosto, por 2-1 em casa do Alverca e segue com três vitórias em três jogos na I Liga, tendo sofrido o primeiro golo da temporada aos 85 minuto, ao oitavo jogo oficial, após 715 minutos de jogo. O triunfo foi muito complicado, num jogo em que os encarnados jogaram com dez desde os 71’, depois da expulsão de Dedic.Bruno Lage fez quatro mudanças em relação ao desafio diante do Fenerbahçe, com Samuel Soares (grande exibição), Tomás Araújo, Schjelderup e Ivanovic a substituírem Trubin, António Silva, Aktürkoglu e Pavlidis. O Benfica teve entrada feliz no jogo, com Schjelderup a inaugurar o marcador aos 6’, aproveitando um mau alívio de Sergi Gómez. Foi apenas o segundo golo do norueguês na I Liga, depois de ter faturado em outubro do ano passado, frente ao Rio Ave.Pensar-se-ia que o golo madrugador poderia permitir às águias partirem para uma exibição consistente, mas tal não sucedeu e foi o Alverca a crescer no jogo, com Chiquinho e Alex Amorim em plano de destaque.Até ao intervalo foram quatro os lances de perigo que os ribatejanos conseguiram criar junto da baliza de Samuel Soares, por intermédio de Mareza, Cédric Nuozzi, Sabit e Alex Amorim, com o jovem guarda-redes a ser decisivo em dois desses lances, evitando o golo.Já os encarnados responderam apenas com um lance de relativo perigo, num pontapé do meio da rua de Richard Ríos, que passou ao lado. Refira-se que o Benfica ganhou músculo, qualidade técnica e capacidade de passe no meio-campo, mas voltou a mostrar falta de criatividade nesta zona do terreno, com o trio formado por Enzo Barrenechea, Richard Ríos e Leandro Barreiro. Um problema que muito em breve deverá ser resolvido com a introdução de Sudakov no onze inicial, no lugar do internacional luxemburguês.No entanto, apesar das grandes dificuldades sentidas nos primeiros 45 minutos, o Benfica conseguiu aumentar para 2-0, à beira do intervalo, através de magnífico trabalho individual de Dedic. O bósnio assumia-se como o grande desequilibrador da equipa mas no plano defensivo sentia dificuldades para travar Chiquinho, o rapidíssimo extremo que tanto prometeu há uns anos e que parece ainda estar em condições de ter uma bela carreira.A segunda parte começou com um amarelo mostrado a Richard Ríos e logo a seguir, o médio foi poupado ao segundo amarelo pelo árbitro José Bessa, após falta que cometeu muito perto da área. Na sequência do livre, Samuel Soares voltou a brilhar, evitando o golo de Chiquinho.O Benfica respondeu logo a seguir, com fabuloso trabalho de Schjelderup, finalizado com um tiro ao poste. Neste período, os visitantes conseguiam ter maior controlo das operações, não permitindo as perigosas transições ofensivas do Alverca da etapa inicial.Bruno Lage fez uma tripla substituição aos 65’, com Florentino – última aparição antes da saída para o Burnley – Prestianni e Pavlidis a renderem Richard Ríos (exibição q.b e o tal lance em que o árbitro foi “amigo”), Schjelderup (um golo, um lance de génio e vários pormenores de classe) e Ivanovic (lutador, mas sem qualquer lance de registo).Chiquinho continuava a colocar a cabeça em água a Dedic e aos 71’ o bósnio viu o segundo amarelo, após travar o extremo. No entanto, Chiquinho saiu lesionado logo a seguir, para alívio dos encarnados. Bruno Lage reorganizou a equipa com a entrada de António Silva mas aos 85’ o Alverca reduziu para 1-2, com Davy Dui a aproveitar uma oferta de Otamendi. Até ao final, os lisboetas limitaram-se a atirar chutões para longe da sua área, mas conseguiram conservar a vantagem..Benfica vence em Alverca, mas sofre o primeiro golo da temporada (veja os golos)