Benfica confirma negociações com José Mourinho. Técnico já está no Seixal

O Benfica confirmou esta quinta-feira, 18 de setembro, que está em negociações com José Mourinho para ser treinador. E, poucas horas depois, pelas 13h15, o técnico chegava ao centro de estágios do clube, Seixal, onde já se encontrava o presidente, Rui Costa.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que "estão a decorrer negociações para a contratação do treinador José Mário dos Santos Mourinho Félix, as quais se espera que estejam concluídas em breve", anunciou em comunicado.Após o despedimento de Bruno Lage, na madrugada de quarta-feira, 17, após uma derrota caseira na estreia na Liga dos Campeões, com o Qarabag (3-2), José Mourinho regressou durante a tarde desse dia a Portugal e confirmou que o Benfica o questionou se estaria interessado em voltar ao clube. O técnico não deu o regresso como fechado."Pensava que regressaria para treinar a seleção. Se esta coisa se concretizar com o Benfica… que treinador diz que não ao Benfica? Eu não", atirou ainda no aeroódromo de Tires, em Cascais.Mourinho deverá assinar contrato até 2027.