Benfica anuncia a transferência de Aktürkoglu para o Fenerbahçe por 22,5 milhões de euros

O negócio poderá atingir os 25 milhões de euros se forem atingidos determinados objetivos desportivos.
Carlos Nogueira
O Benfica anunciou esta sexta-feira, 29 de agosto, a transferência de Kerem Aktürkoglu para o Fenerbahçe. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD encarnada revela que o acordo com o clube foi alcançado por 22,5 milhões de euros, mais 2,5 milhões por objetivos.

Recorde-se que há um ano o clube da Luz contratou o extremo por 12 milhões de euros ao Galatasaray, que de acordo com o comunicado à CMVM não exerceu agora o direito de preferência que detinha.

Aktürkoglu, que já se despediu dos companheiros, deixa o Benfica dois dias depois de ter sido decisivo no apuramento da equipa de Bruno Lage para a fase regular da Liga dos Campeões, ao marcar o único golo do play-off com o Fenerbahçe, que agora passará a ser o seu clube, embora já não seja orientado por José Mourinho, que foi despedido esta sexta-feira.

De águia ao peito, o internacional turco fez 58 jogos, marcou 17 golos e fez 11 assistências.

Aktükoglu marcou na quarta-feira o golo que derrotou a sua nova equipa.
Mercado agitado. Sudakov chega para o Benfica, Ioannidis para o Sporting e FC Porto tem acordo por Kiwior
