Na última jornada da I Liga marcada para sábado à tarde (15.30) vai ser um salve-se quem puder e conseguir para Tondela, Moreirense e B SAD. A luta pela manutenção é a três, sendo que duas descem diretamente e a outra terá direito a uma segunda vida para gastar num playoff, com o terceiro classificado da II Liga, que será Rio Ave, Casa Pia ou Desp. Chaves.

O cenário favorece os tondelenses, que até estão na final da Taça de Portugal (dia 22 com o FC Porto), pois entram para a última ronda na 16.º posição - lugar de playoff -, com 27 pontos, mais um do que o Moreirense e dois que o B SAD, sendo por isso a única equipa que depende apenas de si para assegurar o lugar através do playoff de manutenção. "Temos essa dívida para com os adeptos, que têm sido incansáveis. Não nos resta outra alternativa que não seja vencer. Temos de nos reerguer e ir em busca da vitória na última jornada", disse Nuno Campos, depois da pesada derrota de domingo, com o Gil Vicente (3-0).