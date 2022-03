Batido recorde de público num jogo de futebol feminino

O jogo entre Barcelona e Real Madrid que aconteceu esta quarta-feira entrou diretamente para a história. Foram precisos 23 anos para o recorde de assistência num jogo de futebol feminino ser batido, com 91 553 pessoas a estarem em Camp Nou. O recorde anterior era de 90 195 pessoas e tinha sido registado num jogo entre Estados Unidos e China, no Mundial de 1999.

O Barcelona venceu o jogo desta quarta-feira por 5-2 e avançou para a final da Liga dos Campeões feminina.

A marca de público registada no clássico entre Barcelona e Real Madrid é também o valor mais alto de sempre para um jogo de clubes femininos. A 17 de Março de 2019, 60 739 pessoas assistiram ao Wanda Metropolitano para a 24.ª jornada do jogo entre Atlético e Barcelona para a Liga Espanhola. O jogo também bateu o recorde na Liga dos Campeões, registado num jogo entre Lyon e Frankfurt, em 2012, ao qual assistiram 50 212 pessoas.

Além disso, o encontro desta quarta-feira foi também o jogo com mais público de toda a temporada no Camp Nou até agora, superando os 86 442 espectadores do encontro entre as equipas masculinas de Barcelona e Real Madrid.