Barcelona humilha Real Madrid no Santiago Bernabéu

O renascido Barcelona goleou este domingo o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu, por 4-0. A vitória dos catalães na 29.ª jornada da liga espanhola interrompe uma série de cinco clássicos do futebol espanhol de dmínio merengue. Apesar do desaire desta noite, a equipa de Ancelotti prossegue folgadamente no primeiro lugar, com 66 pontos.

Em Madrid, o Barça confirmou estar totalmente transfigurado, para melhor, comparando com o início da época. O francês Ousmane Dembelé foi determinante na primeira parte, com um passe decisivo para o golo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (29 minutos) e com o canto que originou o golo apontado pelo uruguaio Ronald Araujo (38').

Na segunda parte, os visitantes embalaram para a goleada, com mais dois golos, de Ferran Torres (49') e Aubameyang, de novo (53'). Os adeptos ainda entoaram cantos a pedir a manita, que não chegou.

Para o treinador do FC Barcelona, este é um sucesso de prestígio, sobretudo porque os 12 pontos de atraso para os rivais parecem inalcançáveis. Mas é cada vez mais evidente que o futuro é promissor e que a saída de Messi está ultrapassada, passados oito meses.

O Real Madrid pode queixar-se da falta de Karim Benzema, lesionado na perna esquerda - sem o francês em jogo, tudo é diferente, para pior. Desde 02 de janeiro que o Real não perdia para o campeonato, quando foram travados pelo Getafe, por 1-0.

Claramente moralizados, os catalães vinham de um triunfo em Istambul, com apuramento para os quartos da Liga Europa, sendo este o quinto jogo consecutivo a ganhar, no campeonato. Depois de três anos fora da ribalta, parece, pelo que se tem visto nas últimas semanas, que o Barcelona está mesmo de regresso e pode começar a sonhar.

A luta pelo segundo lugar está ao rubro, depois de mais um tropeção do vice-líder, o Sevilha, que, mais cedo, empatou em casa com a Real Sociedad. Os andaluzes estão com 57 pontos, mais três do que Barcelona e Atlético de Madrid, sendo que os catalães têm um jogo a menos.

Terminou sem golos o jogo do estádio Estádio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, na visita da Real Sociedad ao Sevilha. Os anfitriões estão a perder pontos, lentamente - quatro empates, nos últimos cinco jogos.