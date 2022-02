Baixa no Benfica. João Mário testou postivo à covid-19

João Mário, jogador do Benfica, está infetado com o coronavírus SARS-CoV-2

O jogador do Benfica, João Mário, testou positivo à covid-19, anunciou esta quinta-feira o clube da Luz. Vai ficar em isolamento e falha a deslocação da equipa a Tondela para o jogo da 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol,​​​​​ agendado para segunda-feira, às 19:00.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que João Mário teve resultado positivo em teste covid-19 realizado no Futebol Profissional", refere o clube, em comunicado.

Na quarta-feira, o médio, de 29 anos, começou o jogo frente ao Gil Vicente no banco dos suplentes, mas acabou por entrar durante a segunda parte, para o lugar de Meité, num encontro que terminou com a derrota das águias por 2-1 no Estádio da Luz.

Esta é a mais recente baixa no plantel do Benfica, que tem Rodrigo Pinho, Lucas Veríssimo, Seferovic, Yaremchuk e Gilberto lesionados, refere o jornal O Jogo.

O Benfica ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 44 pontos, menos 12 do que o líder FC Porto e menos seis do que o campeão Sporting, enquanto o Tondela segue no 13.º lugar, com 20.