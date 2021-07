Atleta tunisino responde às supostas semelhanças com Bruno Fernandes

Têm sido virais as publicações nas redes sociais que apontam para uma semelhança entre o atleta tunisino de taekwondo que deu a África a sua primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Mohamed Khalil Jendoubi, e o futebolista internacional português Bruno Fernandes.

Um jornalista da beIN Sport acabou mesmo por questionar Jendoubi se se considerava parecido com Bruno Fernandes, mas o tunisino respondeu que encontrava mais semelhanças com um futebolista internacional alemão: "Penso que sou mais parecido com o Ozil."

Mohamed Khalil Jendoubi venceu a medalha de prata na categoria -58 kg, ao perder na final com o italiano Vito Dell'Aquila, por 16-12.

No entanto, o atleta tunisino de taekwondo deu nas vistas, além das semelhanças com Bruno Fernandes, ao derrotar o etíope e o favorito sul-coreano Jang Jung na caminhada até à final.