Arturo Vidal hospitalizado com covid-19 apela à vacinação

Arturo Vida está hospitalizado com covid-19. O jogador do Inter Milão foi diagnosticado com uma "amigdalite severa".

O chileno tinha sido vacinado na quinta-feira passada juntamente com a restante comitiva da seleção chilena, mas apresentou sintomas compatíveis com a doença alguns dias depois, tendo sido isolado. Vidal deixou de treinar com a seleção, acabando por ser encaminhado para o hospital e ter testado positivo.

Nas redes sociais, o jogador confirmou que esteve em contacto com um infetado assintomático e que foi assim que se deu o contágio e deixou um pedido: "Quem puder, vacine-se!"

Jogador chileno falhará os dois jogos da seleção para a qualificação para o Mundial2022, frente a Bolívia e Argentina.