Apuramento adiado nos 11 metros. Benfica empata e sai invicto de Paris

No Parque dos Príncipes, em Paris, repetiu-se o empate da semana passada no Estádio da Luz (1-1). Com a derrota da Juventus em Israel, diante do Maccabi Haifa (0-2), PSG e Benfica sabiam que bastava vencerem para se apurarem para os oitavos de final, mas, mais uma vez, as duas equipas anularam-se e adiaram as decisões para a próxima jornada (ver quadro). Encarnados continuam invictos na temporada, após 17 jogos (14 vitórias e três empates).

Paris acordou ontem atordoado com as notícias do descontentamento de Kylian Mbappé, que terá informado o PSG da vontade de sair do clube em janeiro - cinco meses depois de renovar até 2024 e passar a ser o mais bem pago do mundo. Um dos motivos é sentir-se frustrado por não render tanto a jogar como avançado-centro (em vez de descaído para a ala esquerda)... precisamente a posição em que ontem foi utilizado por Christophe Galtier. Mesmo sem o lesionado Lionel Messi, o técnico apostou em manter a tática - jogou Sarabia - em vez de fazer a vontade e deslocar Mbappé para a esquerda. Algo que ele foi fazendo durante o jogo e de forma natural, criando desequilíbrios.

O primeiro quarto de hora do jogo foi muito disputado a meio-campo, com ambas as equipas a anularem-se mutuamente, como se de um jogo de xadrez se tratasse, num tabuleiro onde Enzo e Florentino olhavam nos olhos de Verrati e Vitinha. Mas quando os franceses descobriram espaço entre Bah e António Silva tudo mudou. Aos 38 minutos, o jovem central do Benfica chegou tarde ao lance e carregou sobre Bernat na área, oferecendo assim de mão beijada a possibilidade para Mbappé adiantar o PSG e se tornar o melhor marcador da equipa na prova (32 golos).

O golo parisiense não apagou a personalidade das águias, mas o efeito surpresa da aposta em Fredrik Aursnes na ala - Roger Schmitd alterou o onze pela primeira vez nesta Champions - ia-se desvanecendo e Rafa só conseguiu aparecer no final da primeira parte para mostrar que a velocidade podia ser uma arma para o segundo tempo.

Outra vez os 11 metros...

A perder por um golo em Paris, os encarnados voltaram mais atrevidos e ousados para a segunda parte na procura do empate. E foi o que aconteceu, já depois de Mbappé dar a sensação de golo, com um remate em arco a fazer lembrar aquele com que Messi marcou na Luz há uma semana. Verratti pisou Rafa na área e João Mário foi à marca dos 11 metros enganar Donnarumma na perfeição e fazer o 1-1. O médio é o marcador oficial de penáltis da equipa encarnada e já tem tantos golos esta época como no total das duas últimas (seis).

Schmidt percebeu que Bah estava em dia não (além de António Silva, que ontem levou "baile" de Mbappé) e substituiu-o por Gilberto, mas o jogo pelo corredor direito continuou sem fluir. Do outro lado o "cérebro" Vitinha não pensava o jogo com a mesma clarividência e o Paris SG vivia dos rasgos de Neymar e Mbappé (que teve um golo anulado por fora de jogo, perto dos 90 minutos).

E assim o empate persistiu e deixou ambos perto do apuramento para os oitavos. Na próxima jornada, ganhando à Juventus, o Benfica qualifica-se, podendo o empate chegar, desde que o Maccabi Haifa não vença o Paris SG.

