António Silva bisa e pede lugar na lista de Fernando Santos

Não podia haver campo melhor para António Silva gritar por um lugar na lista de Fernando Santos para o Mundial 2022 - será apresentada dia 10 - do que a Amoreira que viu nasceu o treinador que hoje é selecionador nacional. Com dois golos - um deles de calcanhar - o jovem central de 19 anos foi a figura principal do jogo da 12.ª jornada que consagrou o Benfica como líder invicto no campeonato e na época (23 jogos sem perder).

Os canarinhos até tiveram uma grande oportunidade para se adiantar no marcador aos 16 minutos, por Rodrigo Martins, mas Vlachodimos impediu que a equipa de Nélson Veríssimo se adiantasse. Petar Musa, que jogou no lugar de Gonçalo Ramos (esteve em dúvida e falhou mesmo o jogo devido a problemas físicos), quebrou a resistência do Estoril aos 25 minutos, com um belo golo de cabeça.

Cinco minutos depois o Estádio António Coimbra da Mota assistiu a um lance de pura magia. Chiquinho desviou a bola vinda de um canto do lado direito de calcanhar para António Silva copiar o gesto e também ele de calcanhar fazer o 1-0. O central estreou-se assim a marcar no campeonato, depois de o ter feito na Champions (frente à Juventus). E gostou tanto da sensação que repetiu dez minutos depois. Um golo de cabeça, que o tornou no quarto defesa mais novo de sempre a bisar pelo Benfica.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A vencer por 3-0 ao intervalo, a segunda parte não prometia uma reviravolta no marcador. Não era expectável que o Estoril marcasse três golos ao Benfica nem tão pouco se esperava que os encarnados deixassem de procurar o quarto golo, que chegou pelos pés do inevitável João Mário (a passe magistral de Neres). E já depois de Roger Schmidt começar a gerir a equipa, tendo em vista o próximo encontro, também com o Estoril, na quarta-feira, para a Taça de Portugal, Henrique Araújo mostrou grande classe num golo que seria invalidado por fora de jogo de Florentino.

O 5-0 chegaria num remate soberbo de longa distância de Ristic. O golaço arrancou aplausos a Schmidt, que logo depois viu o Estoril reduzir. O tento da honra dos canarinhos foi marcado por Serginho, mas não beliscou a manita encarnada.

O Benfica segue assim invicto - tem agora o melhor arranque de invencibilidade numa temporada no século XXI, ultrapassando o feito de Jorge Jesus em 2010-11 - e com essa certeza histórica: Uma equipa nunca deixou de ser campeão após ter 8 pontos de vantagem para o 2.º classificado (no caso o campeão FC Porto).