Ansu Fati renova até 2027 e fica com cláusula de mil milhões de euros

Ansu Fati é do Barcelona até 2027 e com uma cláusula de rescisão no valor de mil milhões de euros. O sucessor de Lionel Messi renovou esta quarta-feira com os catalães, depois de vencer o Dínamo de Kiev, na terceira jornada da Liga dos Campeões (1-0).

O Barça tem grandes planos para o jovem espanhol com raízes na Guiné Bissau, representado por Jorge Mendes (empresário de Cristiano Ronaldo), e fará uma apresentação faraónica para todo o mundo na quinta-feira ao meio dia em Camp Nou. Não foi por acaso que herdou o 10 de Messi.

Nascido em Bissau (Guiné-Bissau) a 31 de outubro de 2002, Ansu Fati é uma das sensações do mundial aos 18 anos. Depois de chegar a La Masía em 2012, estreou-se na primeira equipa em 2019 quando tinha apenas 16 anos e, desde então, tem batido recorde após recorde. A 25 de agosto de 2019, tornou o segundo jogador mais jovem da história do Barça a estrear-se no campeonato espanhol, com apenas 16 anos e 298 dias.

O jovem avançado, que completa 19 anos este mês, terminava o vínculo com os blaugrana no final desta temporada, depois de ter chegado ao clube em 2012, para integrar as equipas de formação do emblema da Catalunha.

Em cerca de dois anos na equipa principal do FC Barcelona, soma já 48 partidas e 15 golos.

Ansu Fati, que contabiliza quatro jogos pela seleção espanhola, é um dos mais promissores jogadores do futebol europeu, tendo herdado esta temporada a camisola 10 do FC Barcelona, após a saída do argentino Lionel Messi para o Paris Sain-Germain.

Em novembro do ano passado, Fati sofreu uma grave lesão que o atirou para fora dos relvados durante quase 11 meses. Voltaria a jogar em setembro deste ano, apenas nove minutos diante do Levante, mas suficientes para marcar um golo no triunfo por 3-0 dos catalães.

O FC Barcelona, atual sétimo classificado da Liga espanhola, é um dos adversários do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões.