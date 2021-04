Anri Egutidze falha bronze após vencer campeões mundial e olímpico

Anri Egutidze perdeu o combate pelo bronze nos Europeus de Judo de Lisboa, na categoria -81 Kg, com o italiano Christian Parlati, 12.º do mundo, com quem já tinha lutado três vezes. O luso-georgiano falhou assim a ida ao pódio, minutos depois de Bárbara Timo conquistar o bronze.

Esta foi a segunda vez que o judoca perdeu o combate pela medalha de bronze nuns Europeus, depois de também ter ficado em quinto lugar na edição de 2018, em Telavive.

O judoca do Benfica (21.º do mundo) tinha sido relegado para a luta pela medalha de bronze na categoria de -81 kg nos Europeus de Lisboa, ao perder nas meias-finais, com o turco Vedat Albayarak (3.º do ranking mundial), por ippon.

O judoca português, de origem georgiana, teve um percurso impressionante até às meias, ao afastar o italiano António Esposito (29.º), o campeão olímpico, o russo Khasan Khalmurzaev (15.º), e o campeão mundial, o israelita Sagi Muki (2.º).

