André Silva: "O golo de Ronaldo? Até me podia ter sido atribuído a mim"

O primeiro golo de Bruno Fernandes frente ao Uruguai ainda faz correr muita tinta. Depois de a FIFA e a Adidas (marca que fornece a bola do Mundial) ter confirmado que não houve qualquer desvio feito por Cristiano Ronaldo e que o golo foi, efetivamente, marcado pelo médio ofensivo do Manchester United, é agora o avançado português André Silva a falar publicamente à confusão causada pelo lance.

"A FIFA deu ao Bruno Fernandes. Se querem saber, até mo podiam atribuir a mim. Queremos todos o melhor, mas no final, o que mais interessa é que foi golo de Portugal", afirmou o jogador do RB Leipzig em conferência de imprensa antes do treino desta quarta-feira, que ficou marcado pela ausência de Cristiano Ronaldo.

Sem somar nenhum minuto no Mundial até ao momento, admitiu que a sua vontade é sempre "ser titular". No entanto, André Silva sabe que a concorrência é forte e que no grupo de trabalho "todos os jogadores estão preparados e disponíveis, à exceção dos lesionados". Por isso, "a titularidade cabe ao mister decidir". "Não sei se vai alterar ou não. Cabe-me dar o máximo e estar preparado para quando a oportunidade chegar", acrescentou.

Apesar das duas vitórias em dois jogos - e consequente garantia de apuramento -, André Silva rejeita ainda falar em algum tipo de relaxamento. Sobretudo porque, a este nível, diz, "qualquer erro pode custar caro". "A passagem assegurada dá uma segurança maior. O primeiro objetivo era passar aos oitavos e agora é passar em primeiro", concluiu.