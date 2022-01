Alphonso Davies tem inflamação cardíaca após ter estado infetado

Treinador do Bayern com covid-19. Benfica testa toda a equipa

Arouca tem apenas 11 disponíveis e jogo com Estoril Praia é adiado

O futebolista internacional canadiano Alphonso Davies vai estar afastado da equipa, por lhe ter sido detetada uma inflamação do músculo cardíaco, após ter estado infetado com o coronavírus, informou esta sexta-feira o treinador do Bayern Munique.

Julian Nagelsmann adiantou que Davies estará de fora nas próximas semanas, depois de lhe ter sido diagnosticada uma miocardite, nos exames que realizou no regresso do período de isolamento, que cumpriu após ter estado infetado.

Ainda segundo o treinador, a situação do jogador é ligeira, de acordo com o que foi possível avaliar nos exames efetuados, assinalando que agora é preciso tempo para que o lateral fique apto.

O Bayern Munique, líder da Liga alemã de futebol, visita no sábado o Colónia, em jogo da 19.ª jornada.