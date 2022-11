Alemanha sobrevive e mete travão no poderio espanhol

A Alemanha afastou este domingo o cenário de eliminação precoce com um empate frente a Espanha (1-1). Os suplentes Morata e Fullkrug marcaram os golos das respetivas seleções, naquele que foi o melhor encontro do Mundial até ao momento. E talvez o que mais tempo útil de jogo teve, a avaliar pelos seis minutos de compensação.

Depois de ser surpreendido pelo Japão na estreia, o selecionador Hansi Flick trocou Nico Schlotterbeck e Kai Havertz por Thilo Kehrer e Goretzka, enquanto Luis Enrique apostou no mesmo onze que goleou a Costa Rica no jogo de estreia e na mesma atitude pressionante.

Com a iniciativa de jogo a pertencer aos espanhóis, Dani Olmo ficou perto de fazer o 1-0 aos sete minutos, mas Neuer agigantou-se e contou com a ajuda da trave para impedir que o remate do espanhol nascido na Croácia entrasse na baliza, no jogo em que igualou Taffarel e Sepp Maier como guarda-redes com mais jogos em Mundiais (18). Apesar de usar um estilo menos exuberante, a mannschaft criou as mesmas dificuldades à Espanha. O remate em arco de Sèrge Gnabry é um exemplo disso.

Na primeira parte faltaram golos, mas não ocasiões - cada uma teve duas claras oportunidades para marcar. E se o remate do espanhol Olmo esbarrou na trave, o cabeceamento do alemão Rudiger entrou mesmo na baliza, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Pedia-se mais do mesmo (se possível) para o segundo tempo. E nem a Espanha nem a Alemanha desiludiram. Joshua Kimmich obrigou Unai Simón a fazer uma grande defesa aos 57 minutos para impedir o golo alemão, antes de Ferrán Torres dar lugar a Morata, que pouco depois colocou a seleção espanhola em vantagem. Um golo do mal amado da seleção espanhola, que bateu Neuer com uma trivela subtil.

A resposta alemã fez-se ao som do descontentamento dos adeptos vindos das bancadas. O génio de Musiala permitiu-lhe fazer orelhas moucas aos impacientes assobios e criar duas excelentes oportunidades para empatar, mas o marcador teimava em não se alterar. Nem Musiala (73"), nem Niclas Fullkrug (74") conseguiram bater Unai Simón, mas aos 83 minutos uniram esforços e conseguiram-no.

O suplente Fullkrug fez o empate a passe de Musiala, que assim premiou o equilíbrio que Hansi Flick conseguiu por no jogo no segundo tempo. A Alemanha segue assim viva na competição, apesar desse registo inédito de dois jogos sem ganhar em Mundiais.

Na última ronda enfrentará a Costa Rica.

