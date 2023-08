Alan Varela já é do FC Porto até 2028: "Prometo sacrificar-me em prol da equipa"

Da Bombonera para o Dragão. Alan Varela assinou pelo FC Porto até 2028. O médio argentino, campeão pelo Boca Juniors, vestirá a camisola azul e branca com o número 22, a idade atual. Os portistas vão pagar oito milhões de euros no imediato, mais três milhões por objetivos, ficando o clube xeneize com direito a 20% das mais-valias de uma transferência futura.

"Estou muito contente por chegar a um clube tão grande como o FC Porto e ansioso por conhecer os meus novos companheiros e as instalações do clube... sinto-me muito feliz. O estádio é lindo, mal posso esperar por jogar aqui e vou começar a trabalhar de imediato para ver se mereço a confiança do mister já no fim de semana", disse o mais recente reforço dos dragões.

"Assinar por um grande clube como o FC Porto", deixou Alan Varela "extremamente motivado e com ganas de vestir" a camisola azul e branca. "Prometo sacrificar-me em prol da equipa, quero disputar o máximo de jogos e tentarei estar a 100% em todos. Obrigado aos adeptos pelas mensagens de boas-vindas, fico muito contente por chegar aqui e oxalá juntos possamos cumprir os nossos objetivos", disse o argentino.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O argentino "estava referenciado" pelos portistas há algum tempo, segundo Jorge Nuno Pinto da Costa: "Um jogador referenciado há muito, estávamos em negociações e o Boca Juniors pediu muito para que só se concretizasse depois da eliminatória da Libertadores. Nós compreendemos a situação e é com muito prazer que concretizamos um desejo antigo. Temos a máxima esperança no Alan Varela e estou convencido de que com a equipa que temos ao comando do Sérgio Conceição daremos muitas alegrias e momentos de jubilo aos nossos adeptos."

Médio completo ao estilo de Riquelme

Natural de Isidro Casanova, cidade da região de Buenos Aires, Alan Varela começou a jogar no Barcelona Luján, filial do emblema catalão na capital argentina, antes de se mudar para o Boca Juniors em 2012. Aos 16 anos já fazia pré-temporadas com o plantel principal aprendia com Wilmar Barrios e Nahitan Nández.

Quem o viu crescer como jogador, destaca a sua inteligência para se movimentar em campo apesar da pouca idade (22 anos) e a capacidade de resolver o lance num ou dois toques, para além da técnica elevada. Médio completo ao estilo de Riquelme - dirigente do Boca que dificultou as negociações com o FC Porto - ou Uribe, é forte fisicamente e agressivo na recuperação da posse de bola muito a imagem de Sérgio Conceição.

E lida bem com a zona ofensiva do campo. Foi dele o golo 8000 da história do Boca, mas o que ele gosta "mesmo muito é de ter a bola e fazer os companheiros jogarem".

Trata-se de uma jovem promessa do futebol argentino, que já esteve no radar do Benfica para substituir Enzo Fernández quando ele saiu para o Chelsea. Tem-se destacado também ao nível da estatística. Fez 77 passes com 95% de aproveitamento, recuperou 11 bolas e teve quatro interceções num jogo do campeonato argentino, frente ao Huracán, que, segundo a Imprensa argentina, só não foi uma exibição perfeita porque não foi frente ao rival River Plate.

Depois da estreia pelos xineizes em 2019, participou na pré-temporada equipa e foi inscrito na Libertadores. Só depois assinou contrato profissional com o clube, tendo renovado por duas vezes em quatro anos para aumentar a cláusula de rescisão.

A irreverência da juventude atrapalharam a progressão. Em março de 2022 um problema de indisciplina impediu que fosse mais vezes utilizado na equipa principal do Boca, integrando o lote de capitães. Relegado para a equipa B durante 10 dias, voltou à titularidade no Superclássico com o River e ganhou de vez o coração dos adeptos.

Alan Varela já é pai de uma menina e tem os nomes dos pais (Gonzalo e Patricia) tatuados em seu pescoço. É fã do compatriota Leandro Paredes e dragão para as próximas cinco temporadas.