A vitória mais expressiva da era Veríssimo, com ovação e braçadeira para Yaremchuck

O futebol nunca será só um jogo. A velha máxima que resume a faceta mais solidária do desporto-rei teve palco no Estádio da Luz. "Combalido" com a situação na Ucrânia, o avançado ucraniano do Benfica começou o jogo com o Vit. Guimarães da 24.ª jornada da I Liga, no banco, mas quando entrou (aos 62 minutos) fez as bancadas levantarem-se num aplauso do tamanho do mundo, que o deixou em lágrimas ao receber a braçadeira de capitão das mãos de Vertonghen.

Um momento de enorme emoção no jogo em que o Benfica mostrou a tal consistência que Nélson Veríssimo tem procurado desde que assumiu o comando há 12 jogos. A equipa da Luz venceu claramente (3-0) os vimaranenses, que se afundaram ainda mais na tabela e no momento de crise. Darwin Nuñez bisou (e chegou aos 20 golos no campeonato) e saiu para dar palco a Roman Yaremchuk. Na última meia hora da partida foi notória a tentativa da equipa em servir o ucraniano, que acabou por não conseguir marcar um golo.

"Um momento simbólico e com a entrada dele vem-nos à memória todos estes dias de guerra na Ucrânia. É lamentável. É algo que nos choca, nós vivemos longe mas toca-nos. Acima de tudo foi um momento simbólico a favor da paz que todos desejamos. Que haja tréguas e que a paz possa persistir ou existir na Ucrânia, e todos em conjunto temos de dar o nosso contributo", desejou o treinador encarnado no final.

O Benfica regressou assim às vitórias na I Liga, após o empate no terreno do Boavista (2-2), segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a quatro do campeão Sporting. "O nosso objetivo era ganhar o jogo. Sabíamos que, ganhando, a diferença pontual encurtava, pelo menos para um dos dois da frente. Objetivo conseguido, temos de trabalhar diariamente para ir reduzindo distâncias. É o nosso foco", disse Veríssimo, considerando que foi "uma vitória justa, contra uma boa equipa, bem treinada".

☑ RESUMO

Liga Portugal bwin (#24) | Benfica 3-0 Vitória SC#LigaPortugalbwin #SLBVSC pic.twitter.com/YjbTju83Ep - VSPORTS (@vsports_pt) February 27, 2022

Gonçalo abriu o marcador

Frente aos vimaranenses, Morato e Meïte rederam os castigados Otamendi e Weigl. Já Pepa mudou três elementos e apostou em Miguel Maga, Rafa Soares e André Almeida. Depois do empate com o Ajax (2-2), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o Benfica estava obrigado a mostrar que tinha virado a página da intermitência que tem evidenciado ao longo desta época.

A primeira ocasião de golo pertenceu aos comandados de Pepa. Rúben Lameiras lançou a bola para a corrida de Estupiñan, que ficou isolado e, à entrada da área, rematou para defesa de Vlachodimos. O filme repetiu-se sete minutos depois. Dinamizadas por Taarabt, as águias construíam mais, mas o excesso de cerimónia no último remate foi facilitando a vida a frágil Vitória de Guimarães.

Aos 23 minutos, Gonçalo Ramos colocou o Benfica a vencer, na sequência de um cruzamento de Gilberto. Foi o quinto golo do avançado português no campeonato. O 2-0 não demorou. Meïte percebeu a desmarcação de Gilberto, na direita, depois do espaço deixado aberto por Rafa, serviu o brasileiro que cruzou com a medida certa para Darwin.

Depois do intervalo o Benfica voltou com os mesmos. Jogava com o conforto do marcador até que Miguel Maga rasteirou Gonçalo Ramos e André Narciso assinalado grande penalidade, que acabou convertida por Darwin, naquele que foi o 20.º golo do uruguaio na I Liga.

A perder por 3-0, Pepa fez as primeiras alterações na equipa. Colocou em campo Ricardo Quaresma (assobiado como habitualmente na Luz, dado o seu passado sportinguista e portista) e estreou o jovem Ibrahima Bamba, para os lugares de Rochinha e Alfa Semedo. Mudanças que não produziram efeito, apesars de Quaresma ainda ter ficado perto do golo e Jorge Fernandes ter acertado no poste.

Antes do jogo terminar Nelson Veríssimo estreou o jovem defesa central Tomás Araújo, de 19 anos.

* Com Lusa