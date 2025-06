A distrofia muscular e a luta contra a cadeira de rodas até ser Campeã Europeia

Hoje lamenta que os médicos nunca lhe tenham dito para "praticar desporto" e que os professores de Educação Física nunca lhe tenham falado no desporto adaptado. Enquadrada no projeto-piloto MAVI (Movimento de Apoio à Vida Independente), Carla tem uma assistente pessoal, além de um bom suporte familiar e patronal: " Vivo a cinco minutos do Estádio do Dragão, onde trabalho na Secção de Desporto Adaptado do FC Porto, clube que represento. É só subir um andar de elevador e estou no espaço de treino. E facilita ter um clube, colegas e uma entidade patronal que entendem as exigências do alto-rendimento."