65+15 milhões. PSG já fez proposta por Gonçalo Ramos

O PSG já fez chegar à SAD do Benfica uma proposta para contratar Gonçalo Ramos. O clube parisiense ofereceu 65 milhões de euros e mais 15 por objetivos para garantir o passe do avançado. Rui Costa ainda não deu uma resposta final, mas admite deixar sair o jogador se os franceses chegarem aos 80 milhões de euros... sem objetivos e se a transferência se fizer só depois do jogo da Supertaça (dia 9 de agosto com o FC Porto), segundo soube o DN.

Nesta altura, a saída do goleador encarnado parece inevitável, tendo PSG já oferecido um contrato de cinco épocas ao internacional português de 22 anos, que na última época apontou 27 golos de águia ao peito. De acordo com a imprensa francesa, o avançado já terá mesmo aceito as condições, ou seja, entre o clube e o jogador já há entendimento, mas falta o sim do Benfica.

Apesar das notícias que davam conta que o novo treinador do campeão francês, o espanhol Luis Enrique, preferia a contratação de Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, Gonçalo Ramos era um dos nomes em cima da mesa de Luís Campos, o diretor desportivo do emblema francês que procura um avançado para reforçar o ataque - na iminência de perder Mbappé, a treinar à parte e em conflito com o clube -, passando a ser primeira opção depois de Harry Kane ter preferido outro destino (poderá mudar-se do Tottenham para o Bayern Munique).

Gonçalo Ramos pode assim juntar-se aos outros portugueses do plantel parisiense, Danilo, Vitinha, Nuno Mendes e Renato Sanches (pode ainda sair para a AS Roma) e deixar milhões nos cofres da Luz.

Para já ainda faz parte do plantel do Benfica e continua a treinar para o clássico da próxima semana e que abre a época 2023-24. O avançado defrontou quatro vezes os dragões, todas como titular, mas ficou sempre em branco.

Para o lugar de Gonçalo Ramos, e se a saída se consumar, pode chegar um jogador que não tenha as mesmas características. Segundo apurou o DN, na terça-feira, Roger Schmidt reuniu com o staff técnico para definir a última abordagem ao mercado e ficou em cima da mesa a possibilidade do substituto do ponta de lança ser um avançado mais móvel... e com João Félix na agenda.

O jogador português vive dias difíceis no Atlético Madrid e a cada dia que passa tem menos opções de mercado, daí que aquilo que parecia impossível há um mês agora seja encarado como uma possibilidade, mas só mediante algumas condições, como um empréstimo. Esperar pelo fecho do mercado é uma questão de paciência.

Ficou ainda acertado, na mesma reunião, que o Benfica ainda irá ao mercado por um guarda-redes e com Anatoliy Trubin, dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, a ser o alvo. Os encarnados esperam fechar a contratação do jovem de 22 anos, que acaba contrato em junho de 2024, por uma verba entre os 10 e os 12 milhões de euros.

Roger Schmidt considera ainda que é preciso mais um lateral direito, depois da saída de Gilberto para o Bahia, e uma vez que João Victor não lhe garante a estabilidade que considera precisar. Wesley França do Flamengo é uma possibilidade.

isaura.almeida@dn.pt