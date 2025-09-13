Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
1500 polícias adicionais para garantir segurança no final da Volta a Espanha

Manifestantes pró-Palestina contestam presença da Israel Premier-Tech e obrigam a cuidados específicos para a conclusão da corrida em Madrid.
Frederico Bártolo
Mais de 1500 polícias foram adicionados ao dispositivo normal de segurança para Madrid na última etapa da Volta a Espanha, marcada para domingo.

A preocupação, na capital, é a possibilidade de os manifestantes pró-Palestina tentarem invadir o percurso da última tirada, plana, desta edição da corrida de ciclismo, que já teve etapas encurtadas depois de terem existido penetrações de manifestantes junto do pelotão, originando quedas.

O governo espanhol posicionou-se contra a inclusão da equipa Israel Premier-Tech e reivindicou que entidades russas, a partir de 2022, foram impedidas de entrar em competições internacionais como sanção desportiva pela invasão à Ucrânia. Queria o mesmo para esta equipa israelita, que é tutelada por um canadiano, mas onde há partilha de verbas e proximidade com o governo de Netanyahu.

A UCI, que tutela a modalidade, defendeu a continuidade da formação em prova e a organização da Vuelta cumpriu a indicação.

A Volta a Espanha tem a última etapa com impacto para a classificação geral este sábado, com a mítica subida da Bola del Mundo. João Almeida, da UAE Emirates, poderá levar Portugal ao pódio da Vuelta, sucedendo a Joaquim Agostinho, sonhando com a camisola vermelha de Jonas Vingegaard, a 44 segundos de distância à entrada para a etapa 20.

