Egito de Queiroz vence com golo de Salah, Nigéria de Peseiro apurada

Um golo solitário do avançado egípcio Mohamed Salah deu este sábado o triunfo à seleção orientada pelo português Carlos Queiroz sobre a congénere da Guiné-Bissau, na Taça Africana das Nações (CAN) de futebol, com a Nigéria a garantir o apuramento.

Os faraós seguem na segunda posição da poule, com três pontos, mais dois que Guiné-Bissau e Sudão e menos três que a Nigéria, que os tinha derrotada na estreia (1-0), após a segunda jornada do Grupo D desta 33.ª edição da prova, que decorre até 06 de fevereiro, nos Camarões.

O avançado do Liverpool Mohamed Salah, aos 69 minutos, marcou o único golo da partida.

Antes, também no Estádio Omnisport Roumdé Adjia, em Garoua, a Nigéria bateu o Sudão, por 3-1, com o defesa do FC Porto Zaidu a titular. Com este triunfo, a Nigéria (que será treinada por José Peseiro) já garantiu a qualificação para os oitavos de final da competição, tal como os Camarões, treinados por António Conceição, e Marrocos.

O médio Samuel Chukwueze, logo aos três minutos, o avançado Taiwo Awoniyi, em cima dos 45 minutos, e o seu companheiro de ataque Moses Simon, no primeiro minuto da segunda parte, robusteceram a vantagem nigeriana, enquanto o médio Walieldin Khidir, numa grande penalidade, já aos 70, estabeleceu o resultado final.