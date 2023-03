Diogo Ribeiro. Mais um recorde nacional e mínimos para Paris 2024

Diogo Ribeiro bateu hoje o recorde nacional dos 100 livres. O nadador do Benfica dominou as eliminatórias com 48,01 segundos, melhorando o anterior máximo de Portugal (48,52) que já lhe pertencia e superando a marca de mínimos para Paris 2024 (fixada no 48,34).

"Estou contente, recorde nacional, marca que é mínimos para os Jogos e Mundiais, espero fazer melhor de tarde nas finais, porque quero 47 segundos. Basicamente é isso, continuar a puxar e melhorar os aspetos que falhei. Apesar de querer nadar na casa de 47 segundos, este 48,01 já me faz sonhar com medalhas nos mundiais", disse o atleta.

Um dia depois de bater o recorde nacional dos 50m livres nas eliminatórias (21,87) e garantiu mínimos para os próximos Jogos Olímpicos e o Mundial de Fukuoka (14 a 30 de julho), Diogo Ribeiro voltou a brilhar no segundo dia do Open de Portugal Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos Madeira.

A final dos 100m livres decorre hoje a partir das 17.00 e o nadador ainda vai competir em mais disciplinas no fim de semana, nomeadamente os 50m mariposa que o colocaram na ribalta mundial no ano passado.