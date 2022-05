Louro de olhos azuis, por vezes muito abertos, um sorriso que não se desatava completamente, um cansaço charmoso na postura e uma voz disciplinada que trazia a urgência do silêncio para ficarmos só com a intensidade mansa daquele corpo, quase sempre à beira de um gesto inesperado. A presença jovem de William Hurt é tão marcante que a mera menção do seu nome tem o poder de nos transportar para a essência de um tempo - os anos em que se impôs no grande ecrã, invariavelmente como leading man. São sobretudo esses anos, 1980, que a Cinemateca recupera num ciclo em memória do ator americano, a arrancar amanhã com Noites Escaldantes, de Lawrence Kasdan, um dos exemplos maiores do seu erotismo desarmado.

Hurt (com este apelido certeiro que também sinaliza a eterna beleza "magoada" do seu rosto) morreu no passado dia 13 de março, aos 71 anos, deixando para trás uma longa filmografia, nem sempre na mó de cima. Como já se referiu, a década de 1980 foi definitivamente a sua era dourada individual, com uma estreia impressiva em Viagens Alucinantes (1980), de Ken Russell, na pele de um cientista em rota de delírio, seguido de títulos que lhe valeram nomeações para Óscar, como Filhos de Um Deus Menor (1986), de Randa Haines, Edição Especial (1987), de James L. Brooks, e O Beijo da Mulher Aranha (1985), de Héctor Babenco, tendo sido logo com este primeiro que venceu a sua única estatueta da Academia. Pelo meio, as colaborações com Kasdan em três filmes cruciais agarraram toda uma geração de espectadores: para além de Noites Escaldantes (1981), Os Amigos de Alex (1983) - onde se supera numa cena divertida e melancólica de autoentrevista - e O Turista Acidental (1988), qualquer um deles a evidenciar o seu carisma, a dado momento com os traços venustos da juventude em conflito com os sinais ainda não muito pronunciados da maturidade.