Will Smith marca a noite dos Óscares com agressão. Pede desculpas à Academia e à família Williams sem citar Chris Rock

O ator Will Smith, ao receber o Óscar de Melhor Ator, pediu desculpa à família das tenistas Venus e Serena Williams, na base do filme que lhe deu o prémio, depois de ter agredido o comediante Chris Rock.

"A vida imita a arte e eu tornei-me um pai louco, como o meu personagem", disse Will Smith, ao receber o Óscar de Melhor Ator, pelo desempenho em "King Richard", filme centrado na família das tenistas Venus e Serena Williams, e na determinação do seu pai, Richard Williams, em formar campeãs.

"Espero que a Academia volte a convidar-me", acrescentou Will Smith, minutos depois de ter reagido com violência a uma piada de Chris Rock, sobre a sua mulher, mas sem incluir o comediante no pedido de desculpas.

Chris Rock, que ia apresentar o Óscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção com um número de comédia, durante o qual comparou a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que recentemente rapou o cabelo por sofrer de uma doença autoimune, alopecia, que causa a perda total ou parcial do cabelo. -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.

Smith levantou-se, subiu a palco deu um bofetada em Rock e regressou ao lugar, de onde continuou a gritar: "Mantém o nome da minha mulher fora da m**** da tua boca'".

the uncensored moment with will and chris oh wow #Oscars pic.twitter.com/tUNbitSOmF - jaida ‎⩔ (@wilsonscap) March 28, 2022

Em palco, Rock tentava minimizar a situação. "Will Smith acabou de me dar 'uma boa'", afirmou, acrescentando que aquele tinha sido um momento para "a história da televisão".

Nos minutos seguintes, entre o público e a imprensa acreditada, gerou-se a dúvida sobre se o que tinha acontecido fora combinado e fazia parte do número de comédia de Rock.

Porém, quando, pouco depois, Smith regressou a palco para receber o Óscar de Melhor Ator, as dúvidas foram dissipadas.

Durante o discurso, em lágrimas, o ator pediu desculpa à Academia e aos nomeados, e tentou justificar o seu comportamento, mas sem falar diretamente da agressão.

"Richard Williams foi um corajoso defensor da sua família", disse, numa referência ao pai das irmãs Williams, papel que desempenha e lhe deu o Óscar.

"Neste momento da minha vida, estou dominado pelo que Deus me destina a fazer no mundo".

"Por vezes, é preciso aturar insultos, e é preciso continuar a sorrir e a dizer que está tudo bem", acrescentou o ator.

Will Smith mencionou igualmente o ator Denzel Washington, que tentou acalmar, lembrando-lhe que, "no momento mais alto, é quando o diabo nos tenta".

A emissão televisiva, que corria com 'delay', teve um corte de alguns minutos, durante grande parte dos acontecimentos, a que se seguiu um intervalo publicitário, mas pôde ser vista em algumas plataformas e depressa as imagens em causa chegaram às redes sociais.

Nestes vídeos, também é possível ver Denzel Washington e Tyler Perry a tentarem acalmar Will Smith.

"Denzel [Washington] me disse há alguns minutos. Ele disse: "Em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o Diabo irá te procurar"", diz Will Smith ao receber o #Oscar de Melhor Ator pic.twitter.com/HKtOrClSme - Jeff Nascimento ‍♀️ (@jnascim) March 28, 2022

"A vida imita a arte e eu tornei-me um pai louco, como o meu personagem". E concluiu, sem jamais aludir a Chris Rock: "Espero que a Academia volte a convidar-me".

Através da rede social Twitter, a Academia condenou todos os tipos de violência, mas sem referir-se especificamente ao que tinha acontecido em palco, e deu os parabéns aos vencedores da noite.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. - The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

A apresentadora Amy Schumer retomou a emissão, brincando com o tempo que tinha demorado a mudar de vestido: "Escapou-me alguma coisa?", perguntou.