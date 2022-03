Vocalista dos The Wanted morre de tumor cerebral aos 33 anos

Tom Parker, um dos cinco membros da boy band britânica-irlandesa The Wanted, morreu esta quarta-feira aos 33 anos, menos de dois anos depois de revelar que sofria de um tumor cerebral inoperável.

O cantor, originário do noroeste de Inglaterra, anunciou o diagnóstico em outubro de 2020 e, após passar por tratamento, juntou-se aos restantes elementos da banda numa tournée de reencontro em março.

A sua mulher, a atriz Kelsey Hardwick, anunciou a morte através do Instagram. "É com o coração mais pesado que confirmamos que Tom faleceu pacificamente hojecom toda a família ao seu lado", escreveu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os quatro companheiros da banda lamanteram a morte: "Ele era nosso irmão, não há palavras que possam expressar a perda e tristeza que sentimos. Sempre e para sempre em nossos corações."

Parker deixa dois filhos pequenos, incluindo um nascido após o diagnóstico da doença. "Eu vou estar aqui e lutar contra isso", disse à revista OK! na altura.

Formada em 2009, a banda The Wanted teve singles número um na Grã-Bretanha com "All Time Low" e "Glad You Came".