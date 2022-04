Em paralelo com o novo filme de António-Pedro Vasconcelos, podemos encontrar o DVD da sua primeira longa-metragem, Perdido por Cem, cuja estreia aconteceu há 49 anos (9 de abril de 1973, no cinema Satélite, em Lisboa). Trata-se de mais uma edição conjunta da Academia Portuguesa de Cinema e da Cinemateca Portuguesa: um impecável trabalho de restauro que, além do prazer da (re)descoberta, nos permite estabelecer uma sugestiva ponte temática com Km 224.

Mais do que um "tema", o quotidiano das relações humanas é, na trajetória do cineasta que também assinou, por exemplo, O Lugar do Morto (1984), Jaime (1999) e Call Girl (2007), um espaço de fascinantes paradoxos. Desde logo, porque a vida comum, na sua repetição e banalidade, atribui a cada ser humano um lugar preciso, seja ele familiar, profissional ou social; depois, porque essa "naturalidade" envolve um jogo de aparências, ou mesmo de equívocos, que faz com que a ação de cada filme seja, de uma só vez, uma descoberta existencial e uma aventura moral.