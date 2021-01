Podemos, talvez, enunciar um princípio básico, de uma só vez económico e simbólico, para lidarmos com os efeitos da pandemia no mundo global do cinema. A saber: importa defender as salas escuras como lugar emblemático e insubstituível da vida dos filmes.

Ao mesmo tempo, creio que importa também não transformar essa defesa numa visão fechada, tendencialmente moralista, da nossa relação com a pluralidade das matérias cinematográficas. Dito de outro modo: mesmo no seu nicho comercial, o Blu-ray continua a ser uma esplendorosa alternativa para o consumo caseiro. Prova mais recente: a edição de Vitalina Varela (Midas Filmes), realização de Pedro Costa que está na corrida dos Óscares enquanto representante oficial de Portugal no leque de candidaturas a uma nomeação para melhor filme internacional.