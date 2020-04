Versão nigeriana de 'trailer' da Casa de Papel torna-se viral

Três adolescentes nigerianos, de 10, 13 e 15 anos, fizeram uma versão do 'trailer' da última temporada da série espanhola "Casa de Papel", que se tornou viral em apenas algumas horas.

Gravando plano a plano a partir do pátio da sua casa, os jovens, oriundos de Ikorodu, no sudoeste da Nigéria, recriaram os momentos de tensão máxima que se seguem à tentativa de roubo do Banco de Espanha, a urgência de salvar a protagonista Nairobi e a acesa disputa entre as restantes personagens da versão original.

O trabalho dos adolescentes chamou a atenção do ator Álvaro Morte, que encarna na série o enigmático Professor, o cérebro por trás do plano de cada assalto.

"Que trabalho tão incrível! Felicidades! Muito obrigado por isto, sois os melhores", escreveu o ator nos comentários ao vídeo.

"Bem-vindos ao grupo", escreveram, por seu lado, os responsáveis da série na sua conta na rede social Twitter.

Conhecidos como os Ikorodu Boys, os jovens recriam desde 2017 vídeos musicais e 'trailers' de grandes produções de cinema de Hollywood com recurso a objetos quotidianos como utensílios de cozinha, carrinhos de mão ou perucas.

O vídeo sobre a aclamada série da plataforma Netflix "A Casa de Papel" conta com mais de 93 mil 'gostos' na rede social Instagram e um milhão de reproduções no Twitter, além de milhares de comentários elogiosos à criatividade e esforço.

"A Casa de Papel" é uma série de televisão espanhola criada por Alex Pina e que conta as vicissitudes de um bando de ladrões.

A produção é a série da Netflix de língua não inglesa mais popular da atualidade.