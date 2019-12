Universal esconde 'Cats' da pré-seleção para os Óscares

Que o filme Cats estava a ser um fiasco financeiro e um escândalo para os críticos já era do domínio comum, mas nos últimos dias o estúdio Universal teve uma atitude impensável: escondeu Cats no seu siteFor Your Consideration(Para sua apreciação), onde quem vota para os Óscares tem possibilidade de visionar os potenciais candidatos ao mais importante evento de Hollywood.

O filme que custou 100 milhões teve pouco mais do que 15 milhões de receita na primeira semana, tendo para isso contado em muito as brincadeiras que corriam abundantemente nas redes sociais depois da Universal ter libertado o trailer de Cats. Logo que foi visto, as piadas correram soltas e tornou-se viral que o Cats do teatro estava numa galáxia muito distante do falhanço que era a versão cinematográfica.

As críticas foram desastrosas e a reação dos espetadores não ficou atrás, tornando-se o filme que conta com muito bons atores, Judy Dench, por exemplo, e convidados como Taylor Swift e James Corden, mas também candidato ao maior fiasco anunciado dos últimos tempos.

Judi Dench em Cats

Ao retirar Cats da página For Your Consideration, a Universal dá como perdida a guerra para que o filme de Tom Hooper sobreviva ao pântano onde se encontra desde a estreia, pois é neste local que estão os filmes em que o estúdio aposta na publicidade para a sua divulgação.

Segunda a revista Variety, especializada em cinema, Cats também não está disponível na plataforma que permite aos membros da Academia do Cinema terem acesso aos filmes candidatos aos Óscares antes de fazerem as suas escolhas e votarem.

Como as críticas foram tão negativas, houve quem dissesse que "o filme afastaria várias gerações de espetadores", a Universal já fizera pequenas melhorias nos efeitos visuais e reenviara uma nova versão para as salas de cinema. Uma solução de última hora, que o próprio realizador revelara na estreia nova-iorquina de Cats ao dizer que acabara o filme 36 horas antes.

James Corden em Cats

Erros fatais em Cats

O filme realizado por Tom Hooper contou com um elenco excecional, como Dame Judi Dench, Sir Ian McKellen, Ray Winstone, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson e Taylor Swift. No entanto, nem tudo correu bem durante as filmagens e são vários os erros apontados à versão cinematográfica de Cats segundo os especialistas.

Por exemplo: uma das cenas principais da peça de teatro seria de responsabilidade de Judi Dench, quando a lua enfeitiça os gatos, mas o fulgor da cena é-lhe roubada pelo ator Brian Blessed. Ian McKellen interpreta um dos temas considerados dos mais supérfluos. Taylor Swift só tem direito a uma deixa e a uma única canção. Jennifer Hudson comporta-se como uma aprendiz. Rebel Wilson parece que está com o cio o tempo todo. Ray Winstone excede-se do princípio ao fim. James Corden apenas come....