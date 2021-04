Uma viagem no tempo: da internet para o papel

José Paulo Fafe aproveitou os anos que viveu fora de Portugal, aqui e ali, entre o continente europeu, asiático e africano, para se enriquecer pessoalmente. Jornalista por mais de duas décadas, profissão que abandonou em 1999, lança agora o livro Um homem é o homem, um gato é um bicho.

Esta mais recente obra do cascalense, nascido em Lisboa, inicialmente intitulada de Di@rio, assume um formato diferente de todas as outras. Nada mais nada menos que um diário digital, através do qual José Fafe relata e partilha a sua posição/opinião acerca dos mais variados acontecimentos que o rodeiam no dia-a-dia, com mais ou menos política à mistura.

José Paulo Fafe

Foi através do seu blog, do Facebook ou de um ou outro eventual tweet que o antigo jornalista se mantinha conectado aos seus amigos nos tempos em que esteve fora de Portugal. Assim, a obra reúne não só as publicações feitas pelo autor nas redes sociais nos últimos cinco anos, como também algumas notas que foram posteriormente incluídas pelo mesmo. Outra particularidade deste livro é a participação de algumas figuras como a escritora Rita Ferro, o diplomata Francisco Seixas da Costa, o político brasileiro José Dirceu, o cineasta e ativista político chileno Marco Enriquéz-Ominami, o consultor Miguel Relvas e o autarca Carlos Carreiras, que escrevem um breve texto introdutório no início de cada um dos anos que compõem este livro.

"Não sei bem como surgiu a ideia de fazer este livro", afirma ao DN, mas a intenção "é a de certamente divertir os leitores", sublinha. "Eu escrevi estes textos para os meus amigos, para a minha comunidade nas redes sociais. Tento sempre que a minha escrita seja o mais informal possível", concluiu.

Atualmente a trabalhar em marketing político, mas nunca se desapegando da escrita, o autor afirma que escreve "um pouco todos os dias, a maior parte das vezes mais que uma vez", no entanto, esta obra em específico, foi um projeto já há muito adiado: "Um pouco por preguiça, um outro pouco por ter tido durante algum tempo algumas dúvidas sobre a oportunidade e razão para publicar", admite.

O livro fica disponível a partir desta quinta‐feira, dia 22 de abril. A apresentação tem transmissão online a partir das 18h na página oficial do Facebook, Um homem é um homem, um bicho é um bicho.

Também nos mesmos moldes, está agendada para o início de 2022, uma próxima obra do mesmo autor que faz alusão à pandemia da Covid-19. F.R.M