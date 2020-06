É com a confeção minuciosa de um prato tradicional japonês, o ramen, que somos recebidos. A câmara segue os passos de um ritual de culinária que termina na apresentação de uma larga tigela com caldo, massa chinesa, carne, ovo mal cozido e vegetais metodicamente dispostos. Nessa imagem de abertura, Ramen Shop - Negócio de Família, de Eric Khoo, parece dizer ao que vem: a comida contém segredos, afetos, memórias e ingredientes capazes de reconfortar algo mais do que o corpo. E é do "algo mais" que fala este cândido filme centrado num jovem chef de cozinha à procura da receita exata para recordar a mãe.

Masato vive em Takasaki, no Japão, e trabalha num pequeno restaurante de ramen com o pai e o tio, mas por detrás da boa cozinha não se começa por ver uma família feliz. A relação fria que tem com o progenitor só será decifrada após a morte súbita deste, que deixou uma série de objetos da mulher guardados numa mala, cuja descoberta desperta no protagonista o desejo de largar tudo e viajar até Singapura, terra natal da mãe que morreu quando ele era ainda uma criança.