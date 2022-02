Chama-se O Esplendor, numa homenagem a Fernando Pessoa, escritor de referência para Gérard Fromanger, e ao poema com o mesmo nome. E como não podia deixar de ser as séries Splendeurs I, II e III estão no centro da exposição. Esta é a primeira vez que o artista plástico francês vai ter a sua obra exposta em Portugal - já a partir desta quarta-feira no Museu Berardo, em Lisboa. Uma espécie de homenagem à obra do artista por ser a primeira após a sua morte, em junho de 2021. E primeiro evento em Portugal da programação da Temporada Cruzada Portugal-França 2022.

Mas todo este projeto começou em 2018 com Fromanger ainda vivo e com uma grande vontade de expor a sua obra em Portugal.