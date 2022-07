De Jim Jarmusch a Ryûsuke Hamaguchi, dos Estados Unidos ao Japão, são muitos os realizadores que reclamam a influência de John Cassavetes, considerado a figura paterna do cinema independente norte-americano. O ciclo que a Leopardo Filmes lança na próxima quinta-feira chama-lhe mesmo "O Verdadeiro Rebelde" e, através de uma mão-cheia de obras restauradas, dá-nos conta da vertiginosa estranheza do seu cinema - um cinema devoto do ator, sempre com um procedimento avesso ao sistema de Hollywood.

Depois de uma revisitação desta filmografia nos anos 1990, proporcionada pela Atalanta Filmes, uma onda de frescura cinéfila está prestes a passar pelas salas do Nimas (Lisboa), Teatro Campo Alegre e cinema Trindade (Porto), arrancando com Sombras e terminando em Noite de Estreia.