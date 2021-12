Um grito da banda "Monstro Brilhante" para o impacto das alterações climáticas

A banda "Monstro Brilhante" em parceria com a RTP desenvolveu um conteúdo de alerta para as alterações climáticas e para a urgência da ação humana. O vídeo, que combina o tema "Um Quarto" com as declarações da jovem ativista Greta Thunberg, é "um grito e um aviso para todos os agentes da sociedade que têm responsabilidades ambientais e, alguns, pouco ou nada fazem", denuncia o grupo musical.

No seguimento desta parceria, os Monstro Brilhante divulgarão um disco com 12 temas.