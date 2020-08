Última temporada da série "A casa de papel" terá filmagens em Portugal

A rodagem da quinta temporada da série televisiva espanhola "A Casa de Papel", de Álex Pina, começa na segunda-feira e terá filmagens em Portugal, revelou a plataforma Netflix.

Em comunicado datado de sexta-feira, a Netflix explica que a nova temporada terá dez episódios, com uma hora de duração cada, e que a rodagem acontecerá em Espanha, Dinamarca e Portugal.

Contactado este domingo pela agência Lusa, o responsável pela Portugal Film Commission, Manuel Claro, apenas disse que "por princípios de confidencialidade" não podia "dizer o que quer que seja relativamente a esse assunto". A Portugal Film Commission, que está na dependência conjunta da Cultura e do Turismo, tem como missão promover "Portugal enquanto destino de filmagens" e facilitar os pedidos de rodagens de produtores portugueses e estrangeiros.

Esta será a última temporada da mais popular série de ficção em língua não inglesa exibida por aquela plataforma de "streaming", com produção de Cristina Lopez Ferraz e Jesus Colmenar, que é também um dos realizadores.

Do elenco, que conta com nomes como Úrsula Corberó, Belén Cuesta, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Jaime Lorente, farão ainda parte Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. A intriga de "A Casa de Papel" começou por se centrar num elaborado plano de assalto à Casa da Moeda de Espanha, em que os assaltantes se identificavam a identificarem-se com o nome de cidades - Tóquio, Berlim, Nairobi, Denver, liderados pelo mentor da operação, o Professor (o ator Álvaro Morte). A série estreou-se em 2017 na rede espanhola Antena 3 e foi incluída, meses depois, no catálogo internacional da plataforma e produtora Netflix.