UB40, António Zambujo, Piruka e José Cid reforçam cartaz do Rock in Rio Lisboa

Os britânicos UB40 e os portugueses António Zambujo, Piruka e José Cid estão entre as novas confirmações para o festival Rock in Rio Lisboa, a decorrer em junho no Parque da Bela Vista, anunciou esta quinta-feira a organização.

"A conhecida banda britânica, dona de clássicos intemporais como 'Red Red Wine' ou '(I Can't Help) Falling In Love', sobe a palco dia 25 de junho, juntando-se assim aos já confirmados Duran Duran, a-ha e Bush numa verdadeira viagem dançante (e cantante) às décadas de 80 e 90", refere a organização do festival, num comunicado hoje divulgado.

Os Xutos & Pontapés, presença assídua no Rock in Rio, já tinham sido confirmados para o festival mas foram agora convidados pela organização a "fazer as honras da casa" e serem os primeiros a atuar no Palco Mundo. Pelo seu histórico com o festival e na indústria da música, vão atuar no dia 18 de junho e abrir esta edição tão esperada.

Os UB40, com Ali Campbell, irão atuar no palco principal do festival, o Palco Mundo, mas a organização anunciou também hoje uma série de nomes para o palco Music Valley.

No dia 18 de junho, o Galp Music Valley conta agora com a banda espanhola IZAL, a banda de rock e heavy metal de São Paulo Ego Kill Talent e o quarteto de jovens lisboetas ZanzibarAliens.

O dia 19 de junho conta com Deejay Kamala, Miss Cafeína, IZA, Bárbara Tinoco, EduMonteiro e Funk Orquestra.

Dia 25 de junho é a vez de José Cid, na sua primeira presença no Rock in Rio "para uma celebração especial das suas oito décadas de vida". António Zambujo e Luca Argel também vão atuar neste dia.

O último dia de festival, 26 de junho, junta no Music Valley Diego Miranda, Piruka convida Jimmy P & Gama e Blueyes, projeto de Wuant e Foxxy.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa, inicialmente agendada para 2020 e adiada devido à pandemia da covid-19, decorre nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista.