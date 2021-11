Lembram-se da figura esfarrapada de Mark Renton a encher o ecrã com os seus esgares de dor e o seu riso sarcástico? As drogas deram cabo do seu projeto de vida. Se é que alguma vez ele teve uma vida capaz de acolher um "projeto"...

Ainda assim, Mark sempre gostou de cultivar a moda do "individualismo", não exatamente como filosofia de vida, antes como possibilidade de pertencer ao grupo dos eleitos que, precisamente, têm um projeto de vida. A saber: por mais que o nosso destino esteja assombrado, podemos sempre escolher... Escolher o quê? Eis o seu inventário: "escolher a vida", claro, mas também escolher um "emprego", uma "carreira", uma "família"... Porque não? E, no entanto, a sua visão do mundo nasce de uma sinceridade não muito pedagógica: "Escolher o teu futuro. Escolher a vida... Mas porque é que havia de querer fazer uma coisa dessas? Eu escolho não escolher a vida. Escolho outra coisa. Razões para isso? Não há razões. Quem é que precisa de razões quando tem heroína?"