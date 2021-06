Tony Carreira sofreu enfarte mas "está bem de saúde"

Tony Carreira sofreu esta quarta-feira de manhã um enfarte do miocárdio e está internado no Hospital de Faro, no Algarve. De acordo com informações recolhidas pelo DN, o artista está estável, consciente e livre de perigo.

O cantor deu entrada no Hospital de Faro, "mas está bem de saúde", disse a sua assessora de imprensa. Cristina Gabriel afirmou que "não há motivos para inquietação, o Tony encontra-se bem de saúde".

Tony Carreira, de 57 anos, encontra-se em observação e a realizar exames na unidade de cardiologia daquela unidade hospitalar.

Refira-se que o músico tinha agendado um concerto no dia 23 de julho, no Casino do Estoril.

Este problema de saúde de Tony Carreira surge pouco mais de seis meses depois de ter perdido filha Sara, que não resistiu a um acidente de viação na A1, perto de Santarém, quando viajava com o namorado para Lisboa.