Tony Bennett. O cantor de 95 anos tem mais um recorde no Guinness

O cantor norte-americano Tony Bennett voltou a ter o seu nome inscrito no Guinness World Records, o livro dos recordes. Desta vez por se ter tornado no artista mais velho a lançar um disco com temas originais. Tony Bennett, recorde-se, está com 95 anos. O álbum "Love for Sale", uma colaboração com Lady Gaga, foi lançado no dia 1 outubro.

Bennett foi diagnosticado com Alzheimer em 2016.

Este não é o primeiro recorde Tony Bennett a figurar no famoso livro dos recordes, pois o artista já tinha quatro marcas registadas no Guinness. A de cantor mais velho a alcançar o primeiro lugar do top nos EUA com o álbum "Cheek to Cheek"; de mais tempo entre os 20 melhores álbuns do Reino Unido (39 anos); de pessoa mais velha a entrar no top 20 no Reino Unidos com "Duets: An American Classic" quando tinha 80 anos. E também de mais tempo entre o lançamento de uma gravação original e uma regravação do mesmo single.

Tony Bennett, nome artístico de Anthony Dominick Benedetto (Nova Iorque, 3 de agosto de 1926), é um cantor norte-americano de pop standards, show tunes e jazz, com quase 70 anos de carreira. Bennett também é um talentoso pintor, tendo criado obras - sob o nome de Anthony Benedetto - que estão em exposição pública permanente em diversas instituições. Ele é também o fundador da Frank Sinatra School of the Arts em Nova Iorque. Até 2009, já tinha atingido a marca de 50 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

Lady Gaga, de 35 anos, disse que apesar da diferença de idade de 60 anos, encontrou inspiração ao atuar ao lado de Bennett. "Eu vejo um menino de cada vez que canto com ele, e isso torna a experiência de cantar libertadora. Ter duas almas a cantar juntas ... ao mesmo tempo, eu também ganho em sabedoria . A sabedoria de todos os seus anos ", disse a cantora.