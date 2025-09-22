Tom Holland sofre concussão cerebral devido a acidente nas filmagens do novo "Homem-Aranha"

O ator Tom Holland sofreu uma concussão cerebral leve nas filmagens do novo Homem-Aranha. O acidente ocorreu na sexta-feira, 19 de setembro, durante a rodagem do novo filme da Marvel nos Leavesden Studios, em Watford, no Reino Unido.Tom Holland, que veste pela quarta vez o fato do super herói, chegou a ser hospitalizado e, embora tenha tido uma concussão leve, o ator, de 29 anos irá ficar ausente das filmagens durante "vários dias", segundo The Hollywood Reporter, dando conta que mais ninguém ficou ferido. Ainda assim, as filmagens foram interrompidas.O ator terá sofrido a lesão durante uma cena de ação, de acordo com o The Sun. A publicação refere que o ator teve alta e que durante o fim de semana foi visto num evento de caridade na companhia da namorada, Zendaya, com quem contracena no filme, mas que terá saído mais cedo depois de se sentir mal.Está prevista para esta segunda-feira, uma reunião da Sony, que está a produzir o filme juntamente com a Marvel Studios, sobre o que vai ser decidido em relação à forma como vai prosseguir a rodagem do filme Spider-Man: Brand New Day (Homem-Aranha: Um Novo Dia), previsto estrear nas salas de cinema no verão de 2026..Joaquim dos Santos. O homem que se arrisca a tirar o Óscar a Miyazaki