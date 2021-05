Talvez a América nunca tenha sido grande." As palavras de Barry Jenkins numa entrevista recente concedida ao The Guardian apontam para o vácuo do famoso slogan da campanha de Donald Trump, "Make America Great Again".

O realizador de Moonlight diz que foi em resposta a essa falta de consciência que decidiu avançar para uma adaptação de The Underground Railroad. Era "absolutamente a coisa certa a fazer." E aí está: dez episódios, com pouco mais de uma hora cada, que contam a história de Cora (Thuso Mbedu), escrava nascida numa plantação da Geórgia que, em meados do século XIX, se põe em fuga com outro escravo, Caeser (Aaron Pierre). Para eles, a luz ao fundo do túnel surge sob a forma desse "Underground Railroad" do título, um sistema ferroviário subterrâneo que promete levá-los para longe do pesadelo em carne viva que são os dias naquela plantação de algodão.